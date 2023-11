Rinnovi contrattuali, anticipi per 10mila dipendenti

Le amministrazioni delle funzioni locali (cioè Regione, Province, Camera di commercio, Comuni ) possono erogare nella busta paga di dicembre, agli oltre 10mila dipendenti a tempo indeterminato, una quota pari all’indennità di vacanza contrattuale moltiplicata per un coefficiente pari a 6,7. Si tratta dell’anticipo della quota dei rinnovi contrattuali previsto dal decreto legge 145 di ottobre. "La cifra – spiega il reggente di Cisl Fp Marche, Luca Talevi – oscilla tra i 750 e i mille euro lordi a lavoratore. Una quota importante per dare ossigeno ai salari erosi da una inflazione a due cifre. La Cisl Fp Marche si attiverà affinché gli amministratori trovino le risorse in bilancio per pagare quanto previsto dal decreto legge. Essendo infatti somme dovute un volta firmato il contratto collettivo, l’anticipazione potrà essere prevista o attingendo dai fondi di riserva o tramite variazione di bilancio. È una importante occasione per i presidenti di Regione e Province e per i sindaci per riconoscere un primo emolumento a coloro che portano avanti i servizi con un contratto nazionale scaduto nel 2021".