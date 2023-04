Rinnovo Rsu alle Poste "Risultato soddisfacente"

Si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle Rsu e delle Rls nel gruppo Poste italiane. "Un momento fondamentale di democrazia sindacale – commenta il segretario della Cgil Stefano Tordini - che salutiamo con entusiasmo dopo circa undici anni di assenza. I dati delle urne ci restituiscono un risultato entusiasmante per la provincia di Macerata, con un aumento del 2,80 per cento rispetto alle votazioni precedenti. Manteniamo la nostra presenza raddoppiando la fiducia del 50 per cento rispetto agli iscritti e questo è un dato non scontato. È stata molto importante la partecipazione dei giovani a queste elezioni che permette al sindacato di rinnovarsi e rafforzarsi, aumentando la possibilità di dare riposte e supporto ai lavoratori. Il confronto in questo caso è con una azienda che gode di buona salute, e che però chiede ai dipendenti continui sacrifici e per i quali talvolta ricorre a tagli. L’elezione dei nostri candidati Luana Pierdominici e Luca Lanciani per l’Rsu ci fa aumentare di una rappresentanza rispetto al 2012, in aggiunta all’elezione di un Rls, la stessa Luana Pierdominici; un risultato che ci riempi di soddisfazione".