Rintracciato e denunciato Infastidiva i clienti del bar

Fuori controllo, infastidiva i clienti di un bar di Pieridipa. Ma gli agenti della Polizia locale lo hanno rintracciato e denunciato. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì. La segnalazione era partita da un commerciante della frazione. Un uomo aveva creato un certo scompiglio nel locale e così, dopo essere riuscito ad allontanarlo, il titolare ha chiamato la Polizia locale. Il soggetto nel frattempo era salito a bordo di un autobus, ma la pattuglia ha fermato il pullman e, grazie alla descrizione che era stata data dal commerciante, ha riconosciuto il personaggio e lo ha fatto scendere. Con il fotosegnalamento negli uffici poi si è scoperto che si trattava di un campano residente a Recanati, già noto alle forze dell’ordine per diversi reati e già allontanato da Macerata nel 2022 con il foglio di via. Per questo episodio è stato denunciato.

Nei giorni scorsi, la Polizia locale è stata impegnata nelle attività di controllo del territorio legate anche al progetto #lifeaddicted per il contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, in sinergia con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Flavio Ferdani. I controlli sono stati effettuati nelle ore notturne fino alle 4 di mattino, nelle frazioni di Sforzacosta, Villa Potenza, Piediripa e hanno riguardato 97 conducenti; in quattro sono risultati positivi all’alcol, e a loro è stata ritirata la patente. Controlli anche sulla velocità soprattutto nelle vie Leopardi, Indipendenza, Pancalducci, Pace e Roma; due mezzi sono stati trovati senza la revisione obbligatoria. Tra le infrazioni contestate anche quella a un conducente senza patente, che gli era stata sospesa per mancanza di requisiti psico fisici; l’uomo è stato sanzionato.

"Le segnalazioni di situazioni critiche da parte dei cittadini, così come avvenuto da parte del commerciante di Piediripa, sono importanti per la sicurezza urbana – commenta l’assessore alla Sicurezza Palo Renna –. Inoltre le attività di prevenzione e la presenza degli agenti della polizia locale nei vari quartieri della città sono una rassicurazione e una tutela per la comunità".

