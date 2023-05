"Rinviare tutto? Sarebbe impossibile e illogico"

Rinviare gli aperitivi europei a causa del maltempo? Impossibile. Ma non è esclusa una proroga o un’altra soluzione per andare incontro a baristi e ristoratori. Parola dell’assessore Marco Caldarelli: non solo è tutto già organizzato per i prossimi giorni, dai contratti agli ospiti ai concerti, ma ‘allontanare’ troppo i festeggiamenti dalla giornata ufficiale dedicata all’Europa non avrebbe molto senso, sottolinea l’assessore: "La festa dell’Europa è domani (oggi, ndr), il 9 maggio. Gli aperitivi si fanno nei quattro giorni della settimana di questa festa, da mercoledì a sabato. Alla luce di questo programma – prosegue Caldarelli –, il Comune ha assunto tutti gli impegni contrattuali connessi. Per citarne solo alcuni, l’assistenza sanitaria, la sicurezza, la logistica, la cartellonistica, i kit con i vari dati, i professionisti che saranno ospiti, oltre agli impegni con i ragazzi Erasmus e l’Università, l’Anci e gli artisti dei due concerti. Ma soprattutto abbiamo ricevuto varie sollecitazioni dei ristoratori, impauriti dall’ipotesi di un trasferimento degli aperitivi europei, che chiedevano conferme per procedere con gli ordini, conferma che hanno ricevuto. Non tutti, infatti, sono per il rinvio. Peraltro, nelle settimane che vengono ci sono già tante iniziative programmate, non è facile riorganizzare".

Quindi, domani si comincia: "La macchina parte – sottolinea Caldarelli – e ci auguriamo che le cose vadano al meglio. Se poi sarà opportuno o necessario ritenere di organizzare qualche altro evento analogo per la prosecuzione dell’evento, si valuterà. Se sabato, che è il giorno di maggior afflusso, dovesse essere una giornata di temporali, valuteremo le opzioni sul momento e faremo tutto ciò che è possibile per andare incontro alle esigenze degli operatori. Può trattarsi di una proroga, di un rinvio, di altra manifestazione analoga"". Un concerto è in programma domani sera, l’altro sabato, entrambi in piazza Mazzini. "Se ci sarà un diluvio, li rimanderemo – spiega l’assessore –. Noi comunque siamo ottimisti, molti eventi sono al coperto, ma contiamo anche sul fatto che la gente si sposti comunque, anche con la pioggia".

c. g.