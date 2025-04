Rinviate le iniziative all’Archivio di Stato

Su indicazione della direzione generale, sono stati rinviati a in tutta Italia gli appuntamenti organizzati dalle varie sedi degli Archivi di Stato in programma durante il periodo di lutto nazionale per la morte di papa Francesco. A Macerata, quindi, l’incontro con lo scrittore Tullio Bugari per la presentazione del fondo "Prefettura, Affari Generali, 1938-1948" è rinviato a mercoledì della prossima settimana, con inizio alle 16. Inoltre, la mostra documentaria "Memorie di Guerra e della Resistenza nel maceratese" sarà aperta da lunedì prossimo a venerdì 2 maggio: lunedì, martedì e venerdì l’esposizione sarà visitabile dalle 9 alle 13.30, mentre mercoledì 30 aprile con orario continuato dalle 9 alle 18.

re. ma.