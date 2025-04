Rinviato al 5 maggio l’incontro con Ricci

Rinviato per la morte del pontefice l’evento promosso da Matteo Ricci, "La primavera delle Marche" a Civitanova Alta a lunedì 5 maggio alle 21. L’appuntamento con europarlamentare del Partito Democratico e candidato alla presidenza regionale, per "La Primavera delle Marche", era in programma ieri sera sempre al Teatro Annibal Caro di Civitanova Alta. La decisione è stata presa nel rispetto della figura di Papa Francesco e dei fedeli. In quanto la scomparsa del Papa ha profondamente colpito non solo il mondo cattolico, ma l’intera comunità internazionale.