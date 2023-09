"Rinvio assemblea su Villa Buonaccorsi a Potenza Picena: Morgoni dà notizie false"

"Nella sua foga da campagna elettorale Morgoni, pur di mettere in cattiva luce la giunta per colpe inesistenti, ha lamentato il mancato invito ai consiglieri di minoranza: peccato che alcuni di essi avevano dato conferma della loro presenza all’assemblea pubblica, rispondendo via mail alla segreteria del sindaco. Bastava chiedere ai propri consiglieri prima di diffondere, forse volutamente, notizie false". Così Luca Strovegli, capogruppo di maggioranza a Potenza Picena, replica al candidato sindaco del Pd, Mario Morgoni. Quest’ultimo si era lamentata pochi giorni fa per l’improvviso rinvio dell’assemblea pubblica su Villa Buonaccorsi, che si sarebbe dovuta svolgere la scorsa settimana a Porto Potenza, con la partecipazione del ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano. "Ancora una volta – dice Strovegli – dobbiamo constatare la necessità del candidato sindaco del Pd di continua e costante ricerca nell’apparire, questa volta additando l’amministrazione come incompetente solamente perché costretta a rinviare l’assemblea pubblica su Villa Buonaccorsi vista l’impossibilità di partecipare del ministro Sangiuliano, per via della convocazione del Consiglio dei Ministri nello stesso pomeriggio. Noi crediamo che attorno a Villa Buonaccorsi debba crearsi un clima di collaborazione e non debba essere utilizzato come strumento di polemica e divisione. Tutti i cittadini e le associazioni devono avere la possibilità di formulare proposte e iniziative finalizzate al bene del nostro territorio. Poi sarà onere delle istituzioni raccogliere tali suggerimenti e trasformarli in atti concreti". Strovegli ha poi da ridire sul fatto che Morgoni se l’era presa "pure col ministro Sangiuliano, prima accusandolo di venire a fare solo ‘passarella’ senza nemmeno chiedersi cosa lo stesso ministro avrebbe comunicato, per poi lamentarsi del rinvio dell’iniziativa".