Rione IV Marine CIVITANOVA cerca sponsor per rotatoria: avviso pubblico

L’amministrazione comunale cerca sponsor a cui assegnare l’allestimento della rotatoria del rione IV Marine, sulla statale adriatica, realizzata davanti al supermercato ‘Sì con Te’ all’incrocio con le vie Ricci e Dalla Chiesa. È stato emesso l’avviso pubblico per assegnare un’altra rotonda spot e acquisire la migliore offerta che dovesse arrivare entro la scadenza del 17 ottobre e per stabilire che il canone di concessione, da versare una tantum al Comune, sarà quello che risulterà dalla gara, con le offerte in rialzo rispetto a una base d’asta che partirà dalla somma di 10.000 euro. La concessione avrà la durata di sei anni. I progetti dovranno prevedere l’istallazione di arredi ornamentali sulla rotonda oppure l’applicazione di loghi d’azienda, e nella convenzione verrà stabilito che toccherà all’assegnatario della rotonda la gestione e il mantenimento della stessa in condizioni decorose.