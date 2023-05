Rione Mercato, camion incastrato manda in tilt la circolazione

Neanche 24 ore dopo del tir in panne all’incrocio fra via San Pietro e l’ex provinciale 77 sotto l’ospedale, che ieri mattina un altro mezzo pesante ha mandato in tilt la circolazione cittadina, rimanendo incagliato sotto Porta San Filippo, all’incrocio di via Cesare Battisti e via Castelfidardo, nel rione Mercato. È stato necessario addirittura l’intervento di un’autogrù per aiutare il mezzo a mettersi in careggiata e a permettergli di riprendere il viaggio.

Il grosso mezzo proveniva da via Monte Conero senza che l’autista si fosse accorto della presenza di un cartello di divieto per i mezzi pesanti. Sul posto una pattuglia della polizia municipale per deviare il traffico e permettere il soccorso. Invitabile la multa all’autista del mezzo. Sempre nella mattinata di ieri c’è chi ha documentato il caos creato da un pullman turistico che viaggiava in contromano in via Matteotti, nel quartiere Duomo.