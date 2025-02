Riorganizzare il partito della Lega. La missione di Pazzaglini

Per la Lega recanatese è ora di serrare le fila e dare un’organizzazione al partito locale. Ci proverà il neo commissario Giuliano Pazzaglini, ex senatore e sindaco per tre mandati di Visso. L’assemblea degli iscritti e simpatizzanti del partito di Salvini è fissata per venerdì alle 18 al Salone del Popolo di corso Persiani, seguita da una cena. L’incontro, come sottolineato dal commissario Pazzaglini, sarà un’opportunità per i partecipanti di conoscersi meglio e discutere le modalità per rafforzare la presenza della Lega in città.

Pazzaglini, che ha spiegato come la sua esperienza da sindaco di Visso e il lungo rapporto con Recanati lo abbiano spinto a occuparsi di questa fase di transizione, è consapevole del delicato momento che sta attraversando il partito in città ed è per questo che si è messo al lavoro, per ricomporre il gruppo e definire il nuovo direttivo dopo la decisione di Benito Mariani di fare un passo indietro. Mariani, infatti, ha scelto di non mescolare la carica istituzionale di presidente del consiglio con quella politica di segretario, un gesto che Pazzaglini ha definito di grande correttezza e imparzialità.

La priorità ora è quella di contribuire a un’azione politica positiva che sostenga l’amministrazione comunale, mantenendo al contempo l’indipendenza della Lega. Il suo obiettivo è quello di rafforzare il partito, creando un direttivo ben strutturato che collabori in modo costruttivo con l’amministrazione per il miglioramento della città. Pazzaglini ha parlato dei tempi per organizzare una nuova sezione del partito, sottolineando che è necessario un congresso per definire un organigramma e scegliere un nuovo segretario.