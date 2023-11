Riorganizzazione del porto. Il Madiere vuole un confronto

Ricorso della Eurobulding al Consiglio di Stato sul porto Dubai, si riunisce il direttivo dell’associazione Il Madiere e chiede al Comune e alla Regione un nuovo incontro per riprendere la discussione avviata molti mesi fa e rimasta senza esito, sulla sicurezza dell’area del diporto e la riorganizzazione dell’area portuale di cui si occupa lo studio commissionato all’Università di Camerino.

Al termine del confronto sarà convocata l’assemblea dei soci de Il Madiere per decidere le future iniziative.

Intanto interviene lo studio legale Federico Tedeschini che assiste Eurobuilding.

"Le tensioni politiche sviluppatasi a livello locale – dice – per ragioni che evidentemente fuoriescono dal perimetro di una corretta dialettica tra maggioranza e opposizione, non pieghino la libertà di iniziativa economica fino a esondare in manifestazioni come quella relativa a una presunta incompatibilità fra la pendenza di un appello e la concessione di spazi pubblicitari all’appellante". È una replica a Francesco Micucci (Partito Demnocratico) che chiedeva come potesse il Comune giustificare la concessione per arredare una rotonda cittadina all’impresa che porta l’amministrazione comunale in tribunale per ottenere il via libera al piano residenziale da calare su tutta l’area portuale.

"Si tratta di un’iniziativa – spiega lo studio legale romano – denominata Marina Nova Porto e non Porto Dubai e che ha come scopo il rilancio dell’economia locale".

Conferma Tedeschini l’esistenza dell’appello presentato davanti al Consiglio di Stato, dopo lo stop subito al Tar nel ricorso contro il Comune per la mancata pubblicazione della domanda di concessione dell’area portuale.

"Questa iniziativa – conclude il legale – non può essere oggetto di determinazioni extra processuali da parte dell’amministrazione resistente, che dovrà limitarsi a concordare con i propri avvocati la linea difensiva, semmai ricercando un accordo transattivo, ma astenendosi da ogni ulteriore valutazione sul comportamento di Eurobuilding". Gli avvocati romani aprono a una possibile transazione, ma intanto le categorie portuali sono pronte a tornare sul piede di guerra.

l. c.