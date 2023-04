Riorganizzazione della Soprintendenza, aperta la nuova sede provvisoria

Proseguono le attività di riorganizzazione della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Ascoli , Fermo e Macerata. Recentemente, al termine dei lavori di adeguamento impiantistico, è stata aperta la sede di via Crispi ad Ascoli dove svolgere le attività tecnico funzionali della Soprintendenza, in attesa dell’esecuzione dei lavori previsti nel Complesso Colucci ed ex Caserma Umberto I, dove sarà allestita la sede definitiva. Nella sede è già in funzione un ufficio relazioni con il pubblico, disponibile per tutte le necessità legate alle attività della Soprintendenza, dal dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Info 0736.686300.