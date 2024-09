Ripa attacca:: "Sono caduti nel ridicolo"

"Perché Parcaroli, Saltamartini e gli attori di questa bruttissima pagina di politica temono così tanto questo confronto al punto da cadere nel ridicolo di cambiare anche le modalità oltre che la scaletta del confronto pur di mettere il bavaglio all’assise?". È la domanda del consigliere comunale Giordano Ripa, Gruppo misto, dopo lo stop al consiglio comunale aperto sulla sanità. "Perché – chiede – a Macerata nessuna categoria professionale datoriale o sindacale deve aprire bocca? Perché a Macerata si blindano i lavori e Ricci (direttore della Ast) blocca l’invito ai primari mentre nella convocazione del consiglio di Fermo si legge testualmente, e giustamente, “Trattandosi di adunanza straordinaria che vedrà la partecipazione del presidente della Regione Marche e di rappresentanti dell’amministrazione regionale, si auspica la più ampia partecipazione della cittadinanza e delle organizzazioni interessate ai temi in discussione“?". A tal proposito Ripa ricorda quanto successo a Fermo dove "emergono tra gli altri, gli interventi del presidente della Provincia, del presidente dell’Ordine dei medici e di quello dell’Ordine degli infermieri, del professor Giampiero Macarri direttore della Gastroenterologica dell’ospedale di Fermo, dei consiglieri regionali di maggioranza e minoranza del territorio, dei sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil". Il consigliere comunale punta il dito sulla politica locale. "Dopo che una mail proveniente dall’indirizzo presidente@regione.marche.it ha costretto la maggioranza comunale, sempre più schiava della politica anziché servitrice dei cittadini, a rimangiarsi la scaletta dei lavori decisa all’unanimità con la minoranza, ora c’è una comunicazione ufficiale per cui l’appuntamento del 4 ottobre è trasformato da consiglio comunale aperto in audizione".