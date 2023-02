Ripa: incontri medico-scientifici, maggiore promozione

Maggiore promozione degli incontri medico-scientifici per informare correttamente la popolazione. Questo quanto chiede il consigliere di Fratelli d’Italia con delega alla Sanità, Giordano Ripa, tramite un ordine del giorno che verrà discusso nella prossima seduta del Consiglio tra un paio di settimane. "La promozione di eventi divulgativi delle conoscenze medico-scientifiche ha assunto un significato e un valore sempre più rilevante - spiega il dottor Ripa - in quanto finalizzate a rendere edotti e consapevoli i soggetti non appartenenti all’ambito medico riguardo patologie con elevata prevalenza e alta incidenza come la patologia ischemica cerebrale, le patologie cardiovascolari, le patologie oncologiche, le patologie polmonari, le patologie renali e molte altre".