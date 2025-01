Ripa: "Nei giorni festivi una guardia medica per 130mila persone"

"Sarebbe stato interessante che il consiglio comunale aperto avesse tenuto conto dell’atto aziendale dell’Ast, che ne detta la linea programmatica. L’atto non è ancora stato reso pubblico". Giordano Ripa, consigliere comunale maceratese, medico in pensione, sottolinea alcune criticità in materia sanitaria. L’ex esponente di Lega e FdI ha evidenziato che "le guardie mediche versano in situazioni gravi, sia a Macerata che nelle Marche in generale. C’è la necessità di una ristrutturazione della continuità assistenziale. C’è una discrepanza notevole tra carico di lavoro, responsabilità e compenso che i medici della guardia medica ricevono. Al netto delle tasse, percepiscono 12 euro l’ora. Non è attrattivo per neolaureati e specializzandi. A dicembre un solo medico, nel maceratese, copriva Corridonia e Treia, oltre ai paesi limitrofi. Un medico di notte e nei festivi doveva assistere 130mila persone". Ripa, del gruppo misto, ha poi evidenziato un altro tema, poi ripreso dai consiglieri d’opposizione oltre che dai cittadini intervenuti che hanno evidenziato disagi e dato testimonianze di disservizi: "La mobilità passiva per la nostra area è un problema serio, un’emorragia economica vera e propria che porta i nostri cittadini a farsi curare fuori regione". Narciso Ricotta, consigliere Pd, ha sottolineato che "il nuovo assetto della sanità non ha prodotto i risultati sperati; liste d’attesa infinite, mancanza di personale, pronto soccorso intasati, Rsa per anziani senza risorse". Alberto Cicaré, di Strada Comune, ha posto l’accento sulla necessità delle "case di comunità, con una che dovrebbe trovarsi al padiglione Morselli. I lavori non sono ancora iniziati. I finanziamenti scadono a giugno 2026; serve una sanità territoriale forte, una presa in carico dei cittadini".