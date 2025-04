Ripa: "Parcaroli esce tardi dal letargo. Troppi servizi spostati a Civitanova"

"Ben venga il robot chirurgico, ma restano irrisolti tanti altri problemi che compromettono una accettabile sanità territoriale e su cui il sindaco Parcaroli continua a non mettere né testa né cuore". Giordano Ripa, consigliere comunale gruppo misto e coordinatore lista civica "Futuro per Macerata", replica duramente al sindaco di Macerata, secondo il quale è in atto un consolidamento della sanità e dell’ospedale di Macerata. "Dopo anni di profondo letargo – attacca Ripa – il sindaco Parcaroli irrompe sulla scena della sanità di Macerata con il piglio del messia che si autoincensa per l’arrivo di un robot per la chirurgia robotica videolaparoscopica, per altro a noleggio, a fronte della partenza di interi servizi sanitari e pezzi di reparti verso i lidi civitanovesi". Parcaroli, però, "è il solito Mosé che trascrive ciò che gli viene dettato, attento ad attribuirsi il merito di ogni parola. Addirittura entra nel merito del Pne-Agenas con velleità di esperto, mentre in tutta l’attuale consiliatura ha ripetutamente evidenziato profondissime lacune e disinteresse per conclamata difficoltà a comprendere la sanità". Verissimo che l’ospedale di Macerata può vantare tante eccellenze, "ma non è certo merito dell’attuale governance regionale né, tanto meno, di Parcaroli. Il merito va ascritto alle capacità di molte figure professionali che si sono succedute nel tempo". Secondo Ripa, il centrosinistra non è stato in grado di sostenere politicamente il passaggio di qualità della nostra sanità, ma il centrodestra si è arenato tra annunci e proclami lasciando irrisolti gravi problemi. "Liste di attesa infinite, situazione critica nei pronto soccorso, attività di guardia medica spesso soppressa con notevoli disagi per i cittadini, ingiustificabile ritardo nella costruzione del nuovo ospedale, mancata attivazione della casa di Comunità a Macerata, mancata attivazione del fascicolo sanitario elettronico".

f. v.