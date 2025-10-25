Ripa primo candidato a sindaco: "Siamo al centro"

Giordano Ripa è il primo a presentarsi ai blocchi di partenza nella corsa per diventare sindaco di Macerata, rappresenterà la lista civica Futuro per Macerata nelle elezioni in calendario a primavera. "Siamo partiti da zero – dice il medico, consigliere del Gruppo Misto dopo aver lasciato Lega e Fratelli d’Italia, in rotta con Parcaroli – e volutamente la nostra lista è aperta a chi, come noi, ha entusiasmo, vuole mettersi in gioco e di portare avanti un progetto. Apriremo le porte a chi non ha connessioni dirette con i partiti e che abbia attitudini professionali per potere lavorare con chi si sta impegnando sui vari capitoli della proposta. Ci collochiamo al centro non riconoscendoci né nel centrodestra né nel centrosinistra". C’è predisposizione a collaborare con altre liste civiche. "Non ci interessano quelle che alimentano i partiti, con quelle pure come noi siamo pronti a dialogare e già dei segnali mi sono arrivati". Assieme a Ripa c’erano altri cofondatori della lista: Rosalba Catarini, Guido Strinati, Marco Pesaola, Jacopo Rosetti, Giovanni Bora, Simone Merlini e altri erano nella sala della Domus San Giuliano. Tra i volti noti presenti ad ascoltare la proposta c’era anche Gianluca Tittarelli, direttore del centro commerciale Val di Chienti (il cui nome è circolato come possibile candidato sindaco del centrosinistra). A giugno 2024 la lista ha mosso i primi passi. "Ho iniziato a pensarci – ricorda Ripa – quando sono uscito dalla maggioranza. Un atto di coraggio ma anche di indipendenza perché le scelte non possono essere legate a logiche di partito. Subito ho contattato amici di vecchia data per lavorare su un’idea di città che non sarà calata dall’altro". I promotori della lista hanno programmato una serie di incontri. "Solo ascoltando gli enti, le associazioni, l’ateneo, gli artigiani, i commercianti, le frazioni è possibile proporre una città in cui tutti si riconoscono". Ripa boccia l’amministrazione Parcaroli. "Mai in tanti anni Macerata ha avuto fondi così ingenti, eppure in cinque anni non sono riusciti a portare a termine nulla. Se si fosse andato a votare alla naturale scadenza non avrebbero inaugurato nessuna loro opera". Ripa ha parlato dei fallimenti: "Il nuovo ospedale è ancora in fase di progettazione, il Convitto nazionale è da recuperare, da 40 anni si parla del parcheggio a Rampa Zara. A cosa serve l’inutile marciapiede che collega Montanello a Villa Potenza? Non c’è stata nessuna richiesta di penale nonostante i ritardi". E in caso di elezione? "Riporteremo a 8 gli assessori, stipuleremo una convenzione decennale con Musicultura. Non pensiamo a opere faraoniche, la prima opera pubblica sarà la manutenzione delle strade piene di buche, dei giardini in abbandono e il rifacimento dei marciapiedi".

Lorenzo Monachesi