Riparato il guasto all’acquedotto

Servizio ripristinato. Ieri è tornata l’acqua nelle contrade Rambona, Acquasalata, Salcito e Casone a Tolentino. "I tecnici dell’Assm sono riusciti a rimuovere l’occlusione principale che aveva causato l’interruzione del servizio – spiega la municipalizzata –. Contemporaneamente sono state effettuate le operazioni di spurgo e disinfezione in modo da garantire le regolari condizioni di esercizio, e procedere al ripristino dell’erogazione agli utenti coinvolti". Il problema era iniziato venerdì, coinvolgendo circa 65 famiglie. Era stato allestito un punto di approvvigionamento provvisorio per tamponare i disagi; ieri mattina anche un’autobotte, soprattutto per le necessità di allevamenti e attività ricettive. A causare il disservizio era stato un guasto all’acquedotto comunale in contrada San Giuseppe, con l’interruzione dell’acqua nella condotta che alimenta le contrade Rambona, Acquasalata, Salcito, Casone.