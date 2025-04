Riparazione e riuso. Successo al mercatino degli indumenti

"L’iniziativa ha suscitato grande interesse. Ed è stata un’occasione per sensibilizzare le persone sulla necessità di rafforzare la nostra impronta ecologica".

Si dice soddisfatto il sindaco Andrea Michelini per l’esito della Giornata internazionale zero waste a Porto Recanati, che domenica ha visto nel cortile Diaz una serie di mercatini di abiti usati e dei laboratori di riuso e riparazione degli indumenti.

Il tutto è stato organizzato dall’associazione Marche Rifiuti Zero, Poli Armadio e Repair Caffè Recanati, con il patrocinio del Comune, in occasione della Giornata internazionale rifiuti zero che cade il 30 marzo.

"Tante le persone che si sono fermate nel cortile dell’ex scuola Diaz incuriosite dalla presenza delle sarte a disposizione per riparazioni riciclo e riuso – aggiunge ancora il sindaco

Michelini –. A terminare la giornata l’incontro informativo sulle strategie da adottare per ridurre la produzione di rifiuti".