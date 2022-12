Riparazione fontana, lavori alla Protex

Sono stati affidati i lavori alla ditta Protex di Pollenza per la riparazione della fontana in piazza Martiri di Montalto, a Tolentino. "Risulta necessario intervenire con la riparazione e l’impermeabilizzazione al fine di evitare consistenti perdite di acqua", spiegano dal Comune. La ditta si è resa immediatamente disponibile. Per l’opera, l’ente ha stanziato 2.269 euro. Il fine che si intende perseguire è garantire il decoro urbano della città. I lavori per la riqualificazione di piazza Martiri di Montalto, consistenti nella sistemazione dell’asfalto e nella realizzazione di un’area pedonale composta da panchine, fontana, aiuole e fioriere, erano stati eseguiti nel 2019.