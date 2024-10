"Riparazione veloce e sicura con una copertura d’acciaio"

I tempi di sistemazione da parte del Comune della tettoia centrale del Polisportivo rappresentano una preoccupazione per la Società rossoblù e per i tifosi "ma da specialista posso affermare che la riparazione può essere veloce e sicura con una nuova copertura delle tribune in acciaio". Sulla vicenda dei calcinacci piovuti in tribuna interviene Giorgio Medori, ingegnere civitanovese, la cui premessa è che "il problema sta nel fatto che la politica cittadina tutta non ha voluto mai pensare alla semplice riqualificazione dello stadio. Le tribune con i pilastri in acciaio sono anacronistiche, certamente datate per gli anni del 1960".

Evidenzia poi Medori come il sindaco Ciarapica "sin dal suo insediamento abbia confessato di avere il sogno di spostare lo stadio per costruire altro al suo posto, aumentando l’offerta turistica cittadina, ma siamo vicini la foce del fiume, nell’area inquinata del basso bacino del Chienti, con tutti i problemi ancora non risolti come l’impossibilità di realizzare parcheggi interrati perché sotto falda, che è ad un metro dalla superficie, e con l’impossibilità di abbassare la falda inquinata".

Quindi, meglio la ristrutturazione dello stadio "fattibile anche economicamente, senza pensare - suggerisce - a soluzioni urbanistiche costosissime e insensate per la storia della città, vedi il progetto del porto Dubai. Consiste in un semplice ammodernamento delle gradinate e delle tribune con una nuova copertura per le tribune in acciaio con struttura spaziale reticolare a sbalzo, oppure strutture sempre in acciaio strallate come lo stadio Del Duca di Ascoli. Soluzioni abbordabili senza spese faraoniche".

Lorena Cellini