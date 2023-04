Riparte il mercato del lavoro "Mancano operai specializzati"

di Franco Veroli

Nel mese di aprile in provincia di Macerata sono previste 2.310 assunzioni, tanti sono i contratti di lavoro che le imprese hanno programmato di attivare, vale a dire il 36,7% in più rispetto al mese di aprile del 2022. Una crescita inserita in un incremento generalizzato che riguarda tutte le province delle Marche. Dal punto di vista percentuale, meglio di Macerata fa solo la provincia di Fermo, che segna un +48,1%, mentre tutte le altre seguono a ruota: Ascoli con un +34,9%, Pesaro-Urbino con un +30,2% e Ancona con un +23,9%. È questo il quadro che emerge dai dati del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere – Anpal che per le Marche, in questo mese, prevede 12.150 entrate di personale, con una crescita del 18,1% rispetto alle previsioni del mese di marzo e del 31,6% rispetto al mese di aprile dello scorso anno. A trainare le assunzioni è soprattutto il settore terziario (8.310 entrate) e, in esso, il settore turistico (3.990 entrate). Bene anche il commercio, i servizi alle imprese e i servizi alla persona. Più contenuti gli incrementi negli altri settori. Rispetto al totale delle assunzioni previste solo una su cinque (il 21%) prevede un contratto a tempo indeterminato, anche se la percentuale è in crescita di due punti rispetto allo scorso anno. Le professioni più richieste sono quelle di esercenti e addetti nelle attività di ristorazione, personale non qualificato per i servizi di pulizia, addetti alle vendite, personale non qualificato addetto allo spostamento e consegna merci, conduttori di veicoli a motore, addetti alla segreteria, operai specializzati lavorazione cuoio, pelli e calzature, operai addetti a macchinari industria tessile e delle confezioni, meccanici artigianali, operai addetti all’assemblaggio di prodotti industriali. In questo contesto spicca la difficoltà di reperire le figure professionali necessarie, che si attesta al valore medio del 47,8%, ma con picchi molto più elevati per certe occupazioni. "Soffermandosi sui dieci gruppi professionali con maggiori difficoltà di reperimento – rileva il rapporto Excelsior – sei appartengono al grande gruppo degli operai specializzati e conduttori di impianti e macchine, mentre quattro rientrano in quello dei dirigenti, professioni con elevata specializzazione e tecnici". In particolare, non si trovano gli operai specializzati del tessile e abbigliamento (84,8% dei casi), seguiti da meccanici artigianali, montatori riparatori, manutentori di macchine (75,7%), operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature (75%), tecnici della gestione dei processi produttivi (66,9%), tecnici in campo ingegneristico (65,8%), tecnici dei rapporti con i mercati (65,3%) i tecnici informatici e delle telecomunicazioni (63,3%).