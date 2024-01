Riparte il tour di "Grease". Cinquanta show in 21 città

Torna la "greasemania" grazie a una nuova produzione della Compagnia della Rancia che debutta al teatro Vaccaj, ormai la "casa del musical" più amato di sempre. Dopo aver collezionato, dal suo esordio in Italia, circa due milioni di spettatori in oltre 25 anni di repliche, "Grease" riparte da Tolentino per un tour che vede già in programma oltre 50 repliche in 21 città fino a maggio. Si comincia domani alle 21.15 per gli abbonati alla stagione teatrale promossa da Comune, Compagnia della Rancia e Amat. Si prosegue poi sabato con un doppio spettacolo (ore 17 e 21.15) e domenica (ore 17) con tre repliche fuori abbonamento per soddisfare le tantissime richieste.

Sono ancora disponibili pochissimi posti. Infine, lunedì ci sarà una matinée dedicata gli studenti dell’Istituto Filelfo e in particolare alle classi quarta e quinta del liceo coreutico. Siamo dunque alla vigilia del debutto con oltre 40 persone – fra attori, tecnici e team creativo – impegnate nella messa a punto dell’allestimento in un Vaccaj dove si respira aria di forte motivazione ed entusiasmo. Il cast è formato da 19 ragazzi che hanno, in maggioranza, meno di 25 anni e provengono da una selezione durissima cui hanno partecipato ben 650 aspiranti protagonisti. Ieri hanno svelato il loro ruolo: Sandy ha il volto angelico e la voce travolgente di Eleonora Buccarini, 26 anni, di Urbino, mentre Danny, l’irresistibile rubacuori, è interpretato da Tommaso Pieropan, classe 2000. La regia porta la firma di Saverio Marconi, il quale ha al suo fianco, come regista associato, Mauro Simone; la coreografa è Gillian Bruce; i costumi sono ideati da Chiara Donato, le scene di Gabriele Moreschi, il disegno fonico di Enrico Porcelli, le luci di Valerio Tiberi, col quale collabora pure Francesco Vignati di San Severino. Accanto a Marconi ci sono Michele Renzullo (traduzione), Franco Travaglio (liriche italiane con lo stesso Renzullo), Gianluca Sticotti (direzione musicale e vocale) e Riccardo Di Paola (arrangiamenti e orchestrazioni). "Affrontiamo ogni edizione con la massima serietà – ha detto Marconi – per garantire il successo di questo spettacolo con il ‘marchio di fabbrica’ della Rancia, fatto di queste parole chiave: qualità, talento, emozioni, coinvolgimento". "Se Tolentino è spesso definita la ‘Piccola Broadway italiana’ – hanno aggiunto il sindaco Mauro Sclavi e il vice Alessia Pupo – lo si deve sicuramente a Saverio Marconi, alla Compagnia della Rancia e certamente al musical Grease che ormai fa parte del dna del Vaccaj e della nostra comunità di spettatori. Ogni edizione riparte da qui e tutti noi siamo ben felici di accogliere chi ha la fortuna di entrare a far parte del cast".

m. g.