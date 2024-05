Riparte la movida sul lungomare. Lo Shada avvia la stagione estiva

La movida di Civitanova si trasferisce sul lungomare sud. Oggi lo Shada Beach Club inaugura la stagione estiva. Torna l’unica discoteca sotto le stelle nel vero senso della parola, un locale che dal 2013 ha fatto diventare il litorale sud il top del divertimento, calamitando giovani da tutte le Marche e poi imprenditori che hanno avviato nelle vicinanze altre attività di successo. L’offerta diurna e la programmazione serale saranno curate da Aldo eD Edoardo Ascani, ed il locale si presenterà rinnovato nell’area ristorante. I titolari hanno provveduto a investire circa 150mila euro per iniziare un progetto di restyling che verrà ultimato nel 2025. Dopo il prologo del Primo maggio, questo sabato vedrà il via alle notti dance, in sostanza una continuazione degli appuntamenti firmati dal Brahma. Durante la cena consolle affidata ad Aldo Ascani, Fabrizio Breviglieri e Jacopo Lilli, poi ci si sposterà nel club con i resident deejay dello Shada, Mattia Ascani e Gianmaria Ascani.

Dal 24 si aggiungeranno i venerdì che invece ricalcheranno quelli della Serra, più adulti. Il nome del format sarà "The summer is magic" con suoni anni ’90 in prevalenza, ma il percorso sarà a 360° e vedrà ospiti sia del mondo musicale che dell’intrattenimento (già attesa la serata con Jerry Calà). Con il mese di giugno la proposta verrà completata dai martedì "Shake it" e dai mercoledì con gli staff Movimenti Notturni e Kasino Latino.

Andrea Scoppa