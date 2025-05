Riparte la stagione cinematografica al Cecchetti

Con un nuovo proiettore, è ripartita la programmazione cinematografica al Cecchetti. A ottobre, in seguito alle violenti piogge che si erano abbattute sulla costa, il teatro fu chiuso a causa di alcune infiltrazioni di acqua che avevano causato dei distacchi del soffitto, e per alcuni mesi le varie attività erano state spostate al Rossini. Il Cecchetti riaprì i battenti a marzo, ma solo per ospitare convegni, conferenze come i "Martedì dell’Arte" e qualche serata teatrale. Nel contempo, è stato installato un nuovo proiettore in sostituzione del precedente e ora la sala è aperta anche per gli amanti del cinema.

La prima proiezione nei giorni scorsi ha riguardato "Francesca e Giovanni – Una storia d’amore e di mafia", regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi (durata 110 minuti). "Lillo e Stitch", regia di Dean Fleischer Camp, sarà invece disponibile a partire da oggi pomeriggio, alle 18.15. La durata del film è di 108 minuti. Sempre oggi ma in serata, alle 21.15, ci sarà spazio per "Fuori", l’ultima pellicola diretta da Mario Martone (durata 115 minuti). Nel film recita anche la cantante Elodie.

Lunedì, invece, il cinema resterà chiuso per turno.

