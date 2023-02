"Riparte lo sciopero alla Mondial Suole"

di Giorgio Giannaccini

È ufficialmente ripartito lo sciopero dei 150 operai della Mondialsuole Group di Porto Recanati, che comprende i tre stabilimenti Mondial Suole, Mondial Due e Mondial Plast, dove si producono suole per calzature nella zona sud del paese. A dirlo sono stati, ieri, i sindacalisti Giuliano Caracini (segretario regionale di Femca Cisl) e Marco Bracalente (segretario regionale di Filctem Cgil), dopo che in mattinata si è svolta l’assemblea dei lavoratori. La decisione è maturata anche perché la scorsa settimana alcuni creditori hanno presentato, al tribunale di Macerata, l’istanza per il fallimento dell’azienda. Inoltre, la proprietà deve ancora pagare parte della mensilità di dicembre ai dipendenti. "Le direzioni aziendali di Mondial Suole e Mondial Plast hanno confermato di essere state oggetto di apertura di procedure di liquidazione giudiziale da parte di creditori – scrivono in un comunicato Caracini e Bracalente –. E a queste procedure non hanno fatto opposizione. Di conseguenza, saltando anche l’impegno che era stato preso dalle direzioni aziendali rispetto al pagamento di parte della retribuzione di dicembre, entro il prossimo martedì, l’assemblea ha deliberato di proseguire con lo stato di agitazione e di riprendere lo sciopero, che era stato sospeso in data 8 febbraio". Caracini e Bracalente aggiungono che adesso chiederanno al tribunale di dare garanzie per permettere agli operai di continuare a lavorare, adoperando magari gli ammortizzatori sociali. E ancora: nei prossimi giorni sarà organizzata una manifestazione di protesta. "I lavoratori e le rappresentanze sindacali aziendali rivendicano che ogni decisione in corso di valutazione da parte del tribunale metta al centro la continuità occupazionale e il ricorso agli ammortizzatori sociali – proseguono i due sindacalisti –. Tale rivendicazione non è solo nell’interesse dei diretti interessati, ma anche a tutela dell’indotto legato alle aziende, delle professionalità presenti e del contributo sociale che con il proprio lavoro i dipendenti del Gruppo Mondial hanno portato al territorio negli anni. Chiediamo il sostegno di tutti i soggetti istituzionali, Regione Marche compresa, anche al fine di favorire l’emergere di proposte da parte di investitori e di salvaguardare l’occupazione per evitare ricadute sociali molto pesanti per il territorio. A sostegno di tali rivendicazioni è in programmazione un’iniziativa pubblica per la prossima settimana".