Riparte stasera il corso di teatro: dizione, recitazione e movimento scenico

A Recanati riparte questa sera il corso di teatro organizzato da Magma Associazione Culturale nella sede di Altra Eco, in via Campo dei Fiori.

Il corso si svolgerà tutti i mercoledì alle ore 21 e sarà incentrato sulla dizione, impostazione della voce, movimento scenico, improvvisazione, recitazione in versi e in prosa, scrittura scenica, costruzione del personaggio e terminerà con la messa in scena di un saggio finale.