"Ripartiamo senza paura nel mondo che cambia"

"Ripartire senza paura in un mondo che è cambiato e che continua a cambiare". Con queste parole il vescovo Nazzareno Marconi ha aperto ufficialmente l’anno pastorale 2025-2026 nella diocesi di Macerata. Domenica, alla Domus San Giuliano, il vescovo ha più volte richiamato il tema della speranza e dell’educazione alla fede – il trasmetterla da una generazione all’altra in collaborazione tra insegnanti, famiglie e catechisti – prima di indicare e condividere con la chiesa locale alcune riflessioni per "camminare insieme". Ha toccato poi il tema della grande sfida nel passare all’unità pastorale "sinodale", che "cammina insieme" appunto. "Il prossimo 25 ottobre vivremo a Roma l’assemblea ecclesiale conclusiva del Cammino Sinodale – ha ricordato Marconi –, che porterà all’approvazione del documento sinodale di sintesi dell’ascolto e discernimento da affidare all’assemblea dei vescovi (dal 17 al 20 novembre ad Assisi, ndr). Da lì usciranno le prime scelte concrete e le indicazioni da cui lasciarci guidare almeno nel prossimo decennio". Il documento riconoscerà le forma di collaborazione tra parrocchie, sperimentate dalle varie diocesi come le unità pastorali. "Saranno sviluppati tre consigli diocesani legati alle unità pastorali: consiglio presbiterale, consiglio pastorale, consulta per l’economia", ha aggiunto il vescovo. Entro questo anno ogni unità pastorale sarà chiamata a riconoscere, tra quanti già vivono da tanti anni un ministero di lettorato e accolitato, le persone che accettano come vocazione questa proposta di Chiesa. "Non per diventare una nuova classe di cristiani distinti o tantomeno privilegiati rispetto al popolo di Dio – ha ammonito Marconi –, ma per mettersi al servizio di tutte le nostre comunità ecclesiali, perché sia sostenuto il desiderio di impegnarsi per il bene, per la crescita della fede e la sua trasmissione alle nuove generazioni".