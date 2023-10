Ripartono gli interventi al Divini. A breve l’ok alla variante

Sono ripresi proprio ieri mattina i lavori all’Itts Divini di San Severino. L’impresa ha attivato un piano che prevede, per questa settimana, il taglio dell’erba e la pulizia delle aree limitrofe alla palestra e ai laboratori; il ripristino delle recinzioni lati ferrovia e strada e la bonifica dell’area antistante la palestra. Questo invece il cronoprogramma della prossima settimana: realizzazione del sistema fognario del piazzale e del parcheggio davanti alla nuova palestra; realizzazione del piazzale con livellamento e preparazione per la posa in opera dell’asfalto. A seguire, ripresa dell’intero cantiere. La struttura commissariale annuncia che è in corso di approvazione la variante; ci sono infatti delle modifiche da apportare al progetto per rendere la scuola più funzionale. La direzione dei lavori intanto ha dato l’assenso. In pratica ora è in corso di formulazione un nuovo accordo. Intanto per lunedì, in occasione del settimo anniversario dalla scossa più forte, il comitato studentesco ha organizzato una manifestazione con partenza del corteo alle 11 dalla sede provvisoria "Luzio" fino al cantiere di via Mazzini. "Lo scopo è sollecitare gli organi competenti ad accelerare gli iter burocratici perché siamo stanchi ormai dei continui disagi strutturali e logistici", ribadiscono gli studenti.