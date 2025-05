Ripartono i lavori ai marciapiedi lungo la statale

"Entro questo mese riprenderanno i lavori per il rifacimento, la riqualificazione e la regimentazione delle acque sui marciapiedi di via Aprutina a Porto Potenza, nel lato ovest della statale 16 e sopra il fosso a mare". A darne notizia è l’amministrazione di Potenza Picena, guidata dal sindaco Noemi Tartabini. Nei giorni scorsi era stato il consigliere comunale del gruppo di minoranza Idea Futura, Richard Dernowski, a segnalare lo stop dei lavori. "La sospensione del cantiere è stata determinata dalla necessità di redigere e approvare una variante al progetto iniziale a causa di questioni tecniche sopravvenute – spiega la giunta potentina –, ma anche per migliorare la fruizione del parcheggio Villa Serra, tra il sottopasso ferroviario e l’istituto Santo Stefano. Sarà infatti realizzato un nuovo sbocco sulla statale 16, in modo che l’ingresso e l’uscita dal parcheggio in questione non si trovino più in quella zona, evitando così ingorghi e manovre azzardate durante il periodo estivo, quando il numero di veicoli e pedoni aumenta. Questi interventi hanno visto pure il coinvolgimento dell’Anas. Quando la ditta incaricata dal Comune terminerà i lavori dei marciapiedi, l’Anas procederà al rifacimento del manto stradale". Sempre l’amministrazione dà indicazioni sui lavori in corso nel centro storico: "Dopodomani partirà la seconda fase dei lavori di riqualificazione di piazza Matteotti. La nuova porzione di cantiere verrà allestita nei pressi della Torre civica e del palazzetto del Podestà. Contestualmente verrà completata la parte pedonale. Ciò comporterà alcune modifiche alla viabilità: via Pellico sarà a senso unico a salire".