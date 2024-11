Ripartono i lavori alle strade. Cantiere in viale Vittorio Veneto

Piano asfalti, domani riprendono i lavori in viale Vittorio Veneto dove resta da sistemare l’ultima parte e nella stessa giornata inizieranno quelli lungo la ex strada provinciale Maceratese 485, nel tratto tra via del Torrione e via Gobetti. In questa caso i lavori interessano il lato est della carreggiata stradale, sezione in cui è necessario eliminare un avvallamento pericoloso per la viabilità. All’opera la ditta Porfiri Asfalti di Corridonia, l’intervento durerà cinque giorni. La viabilità sarà garantita mediante senso unico alternato, mentre il semaforo di via del Torrione sarà posto in modalità lampeggiante. Terminato invece l’intervento in via Martiri di Belfiore, tra via Ugo Bassi e la rotatoria di via Indipendenza. Nel programma lavori pubblici del Comune c’è il rifacimento del collettore fognario delle acque chiare in via D’Annunzio, nel tratto compreso tra via Aristotele e la rotatoria del Trialone, con successivo rifacimento dell’intero manto stradale per un costo complessivo di 520 mila euro.

"Il piano asfalti va avanti – dice il sindaco Fabrizio Ciarapica – e continueremo a riqualificare strade principali e secondarie in base a un programma definito e nel rispetto dei tempi di lavorazione".