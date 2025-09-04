Ripartono i lavori in superstrada. Ma stavolta nessuna chiusura

"La soluzione proposta da Anas, che consiste in uno scambio di carreggiata con doppio senso nella zona interessata dai lavori, permette di alleggerire i disagi per i Comuni di Tolentino e Belforte, garantendo così la sicurezza e la regolarità della circolazione lungo un’arteria interessata da mezzi pesanti che devono raggiungere i cantieri della ricostruzione". A fare il punto sull’incontro di ieri è la stessa prefettura, che ha ritenuto l’esito della riunione "soddisfacente per tutti i partecipanti". In pratica la superstrada questa volta non sarà chiusa durante i lavori e il traffico non sarà deviato sulla viabilità esterna, ovvero la strada provinciale per Belforte e l’ex 77 per Tolentino. I mesi scorsi, la chiusura del tratto tra Tolentino e Belforte aveva comportato un "inevitabile e consistente aumento del traffico, anche pesante, lungo le strade provinciali e comunali alternative che attraversano i due Comuni". Gli interventi sulla SS 77 "della Val di Chienti" tra Tolentino e Belforte riprenderanno da fine settembre, dopo essere stati sospesi per l’esodo estivo. E richiederanno circa 6-8 settimane per il completamento, meteo permettendo. Un’altra opera riguarderà il ripristino dei giunti di dilatazione di un viadotto a Tolentino, per il quale sono previsti all’incirca gli stessi tempi. Infine il terzo cantiere, tra fine settembre e inizio ottobre, sarà tra Corridonia e Morrovalle (prima dello stop vacanze i lavori erano arrivati a Pollenza). Anche in questo caso con scambi di carreggiata. All’incontro, presieduto dal prefetto di Macerata Giovanni Signer, erano presenti il vicepresidente della Provincia Luca Buldorini, i sindaci Mauro Sclavi di Tolentino e Alessio Vita di Belforte, Anas, Polizia stradale, rappresentanti dell’ufficio viabilità della Provincia, il presidente di Confartigianato Enzo Mengoni con il responsabile del settore trasporti Paolo Zengarini. "Bene che il traffico non sia deviato sull’ex 77, essendo già malridotta", ha sottolineato Sclavi. Restano però dei nodi. "Ci siamo rivolti all’Anas per trovare una soluzione per i danneggiamenti sulla provinciale, dovuti all’aumento del traffico pesante", spiega Vita. Ma l’Anas ha risposto che non può intervenire; quindi la palla passerebbe alla Provincia per Belforte e al Comune per Tolentino. "L’appello ad Anas è comunque di aiutarci e fare da tramite col ministero", ha ribadito Vita. Stessa richiesta da Sclavi.

Lucia Gentili