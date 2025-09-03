Ripartono i mutui, rata media oltre i 500 euro

Nelle Marche il mercato dei mutui torna a mostrare segnali di fiducia. Nel primo semestre del 2025 l’importo medio richiesto per un finanziamento è stato pari a 124.384 euro, in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un dato positivo, emerso nell’analisi congiunta di Facile.it e Mutui.it, che conferma la ripresa del settore immobiliare, pur restando sotto la media nazionale, attestata a 137.315 euro.

La spinta arriva anche dalle decisioni della Banca centrale europea sul taglio dei tassi, che hanno reso più convenienti le condizioni di accesso al credito. In provincia di Macerata emerge il dato più basso della regione: 116.799 euro è l’importo medio richiesto per un mutuo. Una cifra inferiore rispetto agli altri territori marchigiani, ma comunque in crescita rispetto agli anni scorsi. Segno che anche qui la domanda di abitazioni, seppur più contenuta, sta beneficiando del nuovo clima di fiducia e di un progressivo ritorno dei giovani verso il mercato della casa.

Il confronto con le altre province mostra un quadro variegato. Pesaro guida la classifica con 134.851 euro medi richiesti, ben al di sopra della media regionale. Seguono Ascoli (125.352 euro) e Fermo (122.421 euro), entrambe sopra Ancona, che si ferma a 120.937 euro.

Sul fronte delle tipologie di mutuo, il tasso fisso resta la scelta preferita, nonostante un leggero rincaro legato all’indice Irs. Per un finanziamento medio da 126mila euro in 25 anni, la rata mensile è di circa 592 euro con un Tan al 2,92%. Più conveniente l’opzione variabile, favorita dal calo dell’Euribor: qui i tassi partono dal 2,33%, con rate di circa 554 euro.