Ripartono i percorsi inclusivi per i giovani

Favorire il benessere psicologico ed emotivo di bambini e adolescenti: questo lo scopo della ripresa dei progetti inclusivi "Pomeriggi in quartiere", "Tempi supplementari" e "Sportello d’ascolto per adolescenti", promossi dall’assessorato alle Politiche sociali. Aiuto compiti e attività ludico-ricreative per la fascia 7-14 anni in "Pomeriggi in quartiere 7x7", in collaborazione con Glatad Onlus. Sette le sedi del progetto: in centro storico, Il Sestante (vicolo Sferisterio 26 - lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18) e la scuola civica di musica Scodanibbio (via dell’Asilo 36, lunedì dalle 15 alle 18); a Sforzacosta, scuola primaria Natali (via Natali, lunedì e giovedì 15-18); a Santa Croce, Centro per famiglie (viale Indipendenza, martedì e giovedì 15-18 e sabato 9-12); a Collevario, Salone condominio solidale (via Pavese 43, sabato 9-12); a Villa Potenza, parrocchia SS. Crocifisso (via Peranzoni 21, sabato 9-12); a Piediripa, parrocchia San Vincenzo Maria Strambi (strada Cluentina 8, martedì 16.30-18.30, sabato 10-12). "Tempi supplementari", con la cooperativa sociale Il Faro, promuove lo sport quale sano stile di vita e strumento di crescita psico-fisica. Attività nei locali della parrocchia Santa Madre di Dio (piazzale Peschi 1), con laboratori per la fascia 6-11 anni (lunedì e mercoledì 15.15-16.45) e alla scuola Natali (martedì e venerdì 17.30-19); alla parrocchia del Buon Pastore Collevario (via Cesare Pavese 2), laboratori dedicati alla fascia 12-18 anni (lunedì e mercoledì 15.15-16.45). Partecipazione gratuita, iscrizione su modulo e chiamando il 320.9531025.

Lo Sportello d’ascolto per adolescenti in collaborazione con Pars è dedicato alla fascia 14-19 anni: i partecipanti potranno condividere preoccupazioni ed esperienze e ricevere un adeguato supporto psicologico grazie alla presenza di professionisti. Lo sportello è ospitato alla scuola civica di musica Scodanibbio, in presenza o online (lunedì e martedì pomeriggio) e alla primaria Natali di Sforzacosta (giorno da definire, dalle 15 alle 18). La partecipazione è gratuita, dopo aver compilato l’apposito modulo chiamare il 344.0412003 per fissare un appuntamento. "La vera sfida educativa è quella di crescere i futuri cittadini", spiega il vicesindaco Francesca D’Alessandro. "Le tre realtà partecipanti lavorano sul territorio da anni con obiettivi comuni – afferma Giulia Sbarbati della cooperativa Il Faro –. Novità sarà l’attivazione dei laboratori anche alla scuola Natali, nei locali riqualificati dall’Associazione Andrea Bocelli". Una crescita e una socialità che "passano anche attraverso le attività ludiche", come sottolinea Maurizio Pincipi, presidente del Glatad onlus. "A volte i ragazzi chiedono aiuto al nostro sportello a seguito di dinamiche difficili nel nucleo familiare – conclude Irene Costantini, psicologa e direttrice sanitaria di Pars –; vogliamo essere una risposta ai bisogni".