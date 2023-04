Ripartono le domande per ricevere il Cas: ci saranno 20 giorni

Riaprono i termini per la presentazione annuale della domanda annuale del Cas, contributo di autonoma sistemazione. A dare l’annuncio il Comune di Tolentino. In questi giorni infatti è stata emanata l’ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile; è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e, dalla pubblicazione, ci sono 20 giorni di tempo per la richiesta. "Questa ordinanza stabilisce che il termine per la presentazione della domanda annuale per ottenere i benefici del Cas mediante procedura informatizzata è riaperto per la durata di venti giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza stessa – precisa l’ente –, fermo restando il possesso, alla data del 15 ottobre 2022, dei requisiti stabiliti per il mantenimento delle misure di assistenza abitativa". "La domanda deve essere presentata solo ed esclusivamente da coloro che alla data del 15 ottobre del 2022 non avevano presentato l’istanza per godere dei benefici del Cas", sottolinea l’assessore alla Ricostruzione e sisma Flavia Giombetti.