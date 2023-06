Ripascimento spiaggia sud, terminati i lavori del Comune

"Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di ripascimento della spiaggia sud di Porto Potenza Picena, zona particolarmente colpita dalle mareggiate". A renderlo noto è il Comune di Potenza Picena, che risponde così alle recenti polemiche sollevate dall’ex deputato del Pd Mario Morgoni. "L’intervento ha visto il trasporto di circa 600 metri cubi di sabbia – ha scritto l’ente comunale in un comunicato – con i tempi di realizzazione dei lavori che sono stati vincolati alla progettazione all’ottenimento dei permessi sovracomunali, al reperimento del materiale idoneo con caratteristiche specifiche di progetto e, sopra ogni cosa, alle condizioni climatiche". Oltre a ciò, il Comune afferma che "lo step successivo sarà la protezione del litorale dalle mareggiate invernali. A fine stagione si realizzerà un intervento di difesa con i sacchi che, a oggi, non è ancora stato possibile realizzare perché l’unica ditta che avrebbe potuto fornire i sacchi con le caratteristiche di progetto richieste ha subito un incendio e quindi non ha potuto provvedere alla consegna del materiale. Infine le scogliere: un progetto da 11 milioni con decreto di assegnazione regionale".