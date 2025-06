Ripe S. Ginesio, critiche al sindaco. Condannati due ex consiglieri

Era finiti a processo, per una lettera inviata a tutti i cittadini e ritenuta diffamatoria dal sindaco di Ripe San Ginesio Paolo Teodori. Condannati due ex consiglieri comunali Franca Marini, 66 anni, e Bruno Ricci, 75 anni. I fatti erano avvenuti nel novembre 2018 a Ripe San Ginesio. I due ex consiglieri avevano diffuso tra i cittadini una lettera, che riportava passaggi come "arroganza clientelare del sindaco Teodori", parlando poi di un bando per l’assunzione dello staff del sindaco con frasi quali "ha consentito al sindaco Teodori di assumere chi voleva; è nostra impressione che il sindaco quando si tratta di attribuire incarichi stabili e ben retribuiti favorisca la sua parte politica. Cosa avranno mai da nascondere che i cittadini non debbano sapere tempestivamente?" Ieri in tribunale a Macerata i due, difesi dall’avvocato Cristina Rieti, sono stati condannati a 500 euro di multa, con provvisionali di 2mila euro per Comune e 3mila il sindaco e risarcimento in sede civile. "Si è trattato di una critica politica" ha detto l’avvocato Rieti. Il sindaco, parte civile al processo, era assistito dall’avvocato Matteo Restuccia, mentre il Comune di Ripe dall’avvocato Alessandro Luciani.

c. m.