Ripe San Ginesio, frontale sulla 78, tre feriti portati a Torrette

Ripe San Ginesio, 18 agosto 2025 – Frontale questa mattina sulla provinciale 78, con tre feriti portati all’ospedale regionale Torrette di Ancona. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 a Ripe San Ginesio, davanti al vivaio Garden 78. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Panda e una Golf; secondo le prime ricostruzioni, la prima condotta da un uomo e la seconda da una donna con a bordo un passeggero. Gli operatori sanitari del 118 giunti subito sul posto, data la dinamica e l’impatto violento, hanno allertato due eliambulanze per il trasporto a Torrette di entrambi i conducenti. La terza persona coinvolta è stata portata sempre all’ospedale di Ancona, ma in ambulanza. Tutte persone residenti in provincia. La strada è rimasta chiusa per quasi due ore, durante lo svolgimento dei rilievi e delle operazioni di messa in sicurezza. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto ad estrarre i conducenti dalle due auto affidandoli alle cure del personale sanitario. Ad effettuare i rilievi i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Tolentino. Accertamenti in corso.