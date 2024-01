Ripresa del centro storico: "Mancano i residenti"

Anche se molto lentamente qualche segnale di ripresa il centro storico sembra averlo. Il sindaco Antonio Bravi è abituato a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno. "Nell’anno appena concluso – spiega – più di 20 nuove attività sono state aperte nel centro storico. Il tratto con più difficoltà è Corso Persiani che ha avuto più chiusure di esercizi commerciali rispetto ad altre vie. Oggi il food è una molla importante per rivitalizzare la zona: però abbiamo cinque attività di ristorazione in piazza e nessuna lungo il corso. Abbiamo pensato a tante cose: contributi per il pagamento degli affitti per le nuove attività, bandi per progetti di rilancio, eventi. Ora anche questi nuovi progetti di rivitalizzazione, fra cui quello della società Cethegus che si dovrà occupare del rilancio della città. Speriamo che questa sia una soluzione che possa avere sviluppo".

Nel frattempo c’è da lavorare per portare gente in centro. "Si è sbagliato – secondo Bravi – a favorire nei primi anni 2000 l’edificazione in periferia. È anche vero che per abitare al centro storico è necessario far fronte ad una serie di difficoltà, in primis il parcheggio, gli orari, gli eventi e altro e per chi non è abituato non è facile. Quando partecipo a una processione per le vie della città, in centro, per decine e decine di metri le finestre sono chiuse mentre altrove le trovi aperte, illuminate e magari con i drappi esposti. Ora, per fortuna, con il sisma bonus e il 110% molti cantieri sono aperti anche in centro storico e questo è un buon segno. Purtroppo, se non ci sono residenti, anche le piccole attività commerciali fanno fatica a resistere e questo comporta anche quel brutto spettacolo delle vetrine sporche e vuote".

Purtroppo quei commercianti che, magari, hanno voglia di investire nella loro attività, trovano però l’ostacolo della burocrazia. "Sono andato personalmente con l’architetto – spiega – a parlare in Sovrintendenza per vedere la possibilità di autorizzare i gazebo per le attività di ristorazione in piazza. Purtroppo ciò non è possibile perché questi andrebbero messi dove oggi ci sono i tavoli, ma questo stravolgerebbe completamente la piazza e non abbiamo il permesso dalla Sovrintendenza. Inoltre, comporta l’attraversamento della strada da parte del cameriere e anche questo non è il massimo né per l’igiene né per la sicurezza. Se i gazebo, realizzati in maniera elegante, fossero costruiti aderenti ai palazzi sarebbe più facile farceli autorizzare. Ciò significherebbe, però, stravolgere il traffico e farlo passare in piazza".