Riprese televisive, cambia la viabilità

Cambia la viabilità in centro storico per consentire le riprese televisive che verranno effettuate dalla Rai per la trasmissione "Linea Verde Life". Oggi in piazza della Libertà della Libertà, dalle 8 alle 13 divieto di sosta con rimozione coatta per sette posti auto in concessione all’Apm; in piazza Strambi dalle 11 alle 13 divieto di sosta con rimozione coatta su tutta la piazza; piazza Vittorio Veneto, dalle 15 alle 18 divieto di sosta con rimozione coatta per sette posti auto in concessione all’Apm. Dopodomani ai giardini Diaz, dalle 8.30 alle 10 divieto di transito, da ingresso via Morbiducci e da ingresso piazza Garibaldi; piazza Mazzini divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 9 alle 12.30, su tutta la piazza, e divieto di transito, dalle 10 alle 12.30; via Gioberti, dalle 10 alle 12.30 direzione obbligatoria dritto verso piazza V. Veneto; vicolo degli Orti, dalle 10 alle 12.30 direzione obbligatoria a sinistra verso via Crispi; piazza della Libertà, dalle 11 alle 14.30 divieto di sosta con rimozione su tutta la piazza; via Don Minzoni, dalle 12 alle 14.30 divieto di transito.