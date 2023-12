"Ripristinare il Postamat nell’ufficio di via Gorgonero"

Il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, è tornata a sollecitare la società Poste Italiane per il ripristino del Postamat nell’ufficio di via Gorgonero. Con una missiva indirizzata al responsabile dell’area centro nord e al direttore della filiale di Macerata, e inoltrata per conoscenza al direttore della filiale locale; il primo cittadino settempedano, anche a nome dei molti utenti del servizio, ha domandato il ripristino dello sportello, ormai fuori uso da settimane.

"L’assenza dello sportello automatico – sottolinea nella missiva il sindaco Piermattei – favorisce il formarsi di file all’ esterno della filiale o costringe gli utenti a recarsi presso altri centri. Considerato che il Postamat all’ufficio di via Gorgonero risulta estremamente importante per offrire un servizio fondamentale si sollecita il ripristino dello stesso".