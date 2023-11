Ripristinato il servizio mensa fuori orario

"Grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, dirigente scolastica e associazione nazionale carabinieri in congedo "Gruppo di Fatto" sezione Anc Tolentino, abbiamo potuto riattivare, almeno per il plesso Lucatelli che era quello con il numero di fruitori maggiori, il servizio mensa fuori orario scolastico". A dare l’annuncio è l’assessore alle politiche sociali e all’istruzione di Tolentino Elena Lucaroni (foto). In questo modo da oggi all’istituto Lucatelli per gli alunni che ne hanno fatto richiesta, il servizio riprenderà; la sorveglianza dei ragazzi sarà effettuata dall’Anc e non comporterà alcuna richiesta di pagamento per le famiglie. "Ringraziamo i volontari dell’associazione che si sono messi a disposizione – prosegue l’assessore – evitando di dover ricorrere ad altre soluzioni che avrebbero comportato spese gravose per i genitori e ringraziamo la dirigente Mara Amico per l’impegno a tutela degli studenti anche al di fuori del normale orario scolastico. La sorveglianza degli alunni, fondamentale per poter erogare questo servizio, è merito di un lavoro di cooperazione che siamo felici si sia concretizzato nel più ampio spirito di solidarietà istituzionale". La direzione scolastica a sua volta ha ringraziato il Comune, in particolare l’assessorato servizi sociali, per la collaborazione. Da metà ottobre il servizio, destinato agli studenti che pur terminando le lezioni alle 13.10 si fermavano a pranzo (per esigenze familiari o lavorative dei genitori) non era più operativo; era cessata la convenzione con l’Auser e la scuola non aveva personale interno da destinare a questi alunni. La questione era stata portata anche in consiglio comunale. Ora il servizio viene ripristinato.

l. g.