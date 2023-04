"Ripristino dei fondi? Attendiamo i documenti"

"Lo spostamento dei fondi dell’intervalliva è avvenuto il 27 dicembre. Le dichiarazioni dei consiglieri regionali Pierpaolo Borroni e Simone Livi a nostro avviso confermano il definanziamento dell’opera che San Severino attende da 40 anni". Non ci sta il consigliere di minoranza settempedano Francesco Borioni alla replica dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Borroni e Livi che hanno smentito il definanziamento. Ma secondo Borioni i conti non tornano: "Li ringrazio – commenta – perché hanno confermato che il governo Meloni ha effettivamente definanziato per 40 milioni l’Intervalliva San Severino-Tolentino. Per il ripristino dei fondi attendiamo la pubblicazione di documenti ufficiali. Non è credibile aver ripristinato i fondi prima che fossero spostati. Infatti i due consiglieri citano la delibera Cipess del 2021 per il reintegro del fondo Anas di 14 milioni e 170mila euro e la legge di stabilità 2016 per il reintegro di 26 milioni. Magari si confondono con le date di assegnazione dei fondi, come confondono la data di pubblicazione della delibera Cipess, che non è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 gennaio 2021. Se l’opera è interamente finanziata non ci saranno problemi a produrre la documentazione che attesti il reale ripristino dei fondi, altrimenti sono solo chiacchiere e uno schiaffo a una comunità già penalizzata dalla politica che ha perso tempo e che soffre ancora per le ferite del sisma. Da parte nostra, di comune intesa con l’onorevole Irene Manzi, stiamo preparando un’interrogazione parlamentare per vederci chiaro".