"Ripristino mura castellane, progetto della vecchia amministrazione"

Hanno preso di recente il via i lavori mirati al ripristino delle mura di via IV Novembre e sul tema sono intervenuti i gruppi di opposizione "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia" guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni che ha ripercorso l’iter dell’opera. "Nel 2016 riuscimmo con l’amministrazione Calvigioni a ottenere un finanziamento a fondo perduto di 1.200.000 euro partecipando al bando per interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, finanziamento che nello sviluppo della progettazione si è rivelato ampiamente al di sotto dell’importo necessario – ha spiegato –. Nel novembre 2021 abbiamo partecipato al Programma unitario di rigenerazione urbana del Fondo Complementare al Pnrr, per un importo complessivo di 2.550.000 euro riuscendo a reperire i restanti 1.350.000 euro, poi il 10 giugno 2022 abbiamo approvato il progetto definitivo dei lavori". L’esecutivo fu poi approvato il 24 giugno dello stesso anno. "Un’attesa decennale – hanno affermato i gruppi di minoranza – un desiderio di tutti che ora prende forma attraverso impalcature e ponteggi, ed è un onore per noi vedere finalmente la luce il progetto, ne siamo davvero orgogliosi, anche questo ’è una colpa della precedente amministrazione’, ma ogni cittadino ne gioverà ed è questo ciò che ci ha motivato nel lungo cammino percorso – hanno aggiunto –. Qualche tempo fa il sindaco Giampaoli, che per anni in opposizione ha votato sempre contro questo progetto, paventava un infondato allarme, ma la data del progetto esecutivo evidenziata nel cartello è visibile agli occhi di tutti, risponde chiaramente ad ogni spicciola insinuazione politica".

Diego Pierluigi