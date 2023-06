"Ripuliamo la città" dalle auto abbandonate: il progetto del Comune

Il Comune di Recanati ha trovato il modo di ripulire la città dalle auto abbandonate, che costituiscono sempre un problema non solo economico ma anche ambientale. In questi giorni la giunta di Antonio Bravi ha approvato lo schema di convenzione per l’attivazione del progetto "Ripuliamo la città", un nuovo servizio di demolizione gratuito di alcune tipologie di veicoli abbandonati. Una convenzione curata dal vicesindaco, nonché assessore alla Viabilità, Mirco Scorcelli, che avrà una durata di due anni, a costo zero per il Comune, con la società InfinityCar Clear World di Milano, che si impegna di offrire, a titolo gratuito, un servizio di demolizione di alcune tipologie di veicoli abbandonati, comprensivo di disbrigo pratiche al Pra. Ad oggi delle 22 auto segnalate dai cittadini o consiglieri comunali, 12 sono state rimosse dai proprietari su diffida emessa dalla Polizia municipale. Per le altre 10 sono in corso pratiche per predisporne la rimozione che si attuerà tramite il progetto "Ripuliamo la Citta". "Questa convenzione – afferma Scorcelli – garantirà notevole risparmio economico alla cittadinanza e al Comune. Spesso ci troviamo a dover ritirare vetture abbandonate, delle volte vere e proprie carcasse, che per essere smaltite innescano una serie di costi di gestione a carico della pubblica amministrazione". Per le segnalazioni telefonare alla polizia locale di Recanati al numero 071.982450. La ditta che svolge questo servizio gratuitamente lo fa con l’intento di riutilizzare le parti funzionanti per destinarle al mercato dei ricambi usati.

Antonio Tubaldi