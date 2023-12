Ripulisce abitazione: a processo

Accusato di aver vuotato un appartamento, portando via abiti griffati e 35mila euro in gioielli, sarà processato a febbraio del 2025 un tunisino residente a Civitanova. Il fatto era successo il 30 novembre del 2022. Un uomo, con altri complici, si era introdotto i in un appartamento di corso Dalmazia, e aveva portato via diversi capi di abbigliamento di marca, e anche i gioielli, per un valore totale di 35mila euro. Per il 50enne derubato, era stato un bel danno, oltre al disagio causato da questo tipo di razzie in casa propria. Dopo la denuncia, erano partite le indagini. Grazie alle telecamere del sistema di sicurezza, erano stati visti alcuni soggetti entrare in casa.

Di questi, solo a uno sarebbe stato possibile dare un nome: si tratterebbe di Manoubi Abdelmoula, 33enne di origini tunisine residente a Civitanova. Così per lui è arrivata la denuncia di furto, in concorso con altre persone per il momento rimaste ignote. Ieri mattina per il nordafricano si è tenuta l’udienza preliminare, in tribunale a Macerata. Come chiesto dal pubblico ministero Claudio Rastrelli, il giudice Daniela Bellesi ha rinviato a giudizio l’imputato con l’accusa di furto aggravato. Il processo si aprirà però nel 2025. L’imputato, difeso dall’avvocato Simone Matraxia ieri sostituito dal collega Giuseppe Caruana, in aula potrà dare la sua versione e respingere l’accusa mossa nei suoi confronti.