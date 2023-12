Ripulita dai ladri una palazzina inagibile

Completamente ripuliti dai ladri gli appartamenti di una palazzina inagibile di Camerino. A scoprire l’ultimo raid degli sciacalli del sisma è stato uno dei derubati, affranto di fronte all’ennesima ferita. I malviventi hanno preso di mira uno stabile del rione Vallicelle molto danneggiato, e per questo abbandonato da tempo dai proprietari, che oggi vivono nelle Sae. "Di tanto in tanto ci passavo, ma da fuori non si vede nulla di strano e avvicinarsi non è consigliato, viste le condizioni dell’edificio – racconta uno dei condomini –. Invece il 22 novembre mi sono avvicinato, e ho visto uno degli ingressi con la porta scardinata: ho capito tutto subito, e purtroppo i miei sospetti si sono dimostrati fondati".

I ladri avevano scassinato i due ingressi del palazzo, e poi avevano aperto tutte le porte degli otto appartamenti. In uno, dove era stata messa la porta blindata, sono passati dalla finestra. Al piano terra hanno trovato un alloggio che era destinato agli universitari, e non c’era nulla da portare via, mentre da una casa hanno portato via qualche elettrodomestico. Al primo piano invece hanno trovato di tutto: mobili in legno massello, lampadari di cristallo, vetrine, tavoli, arredi di valore. Hanno rubato persino cappotti e camicie, "ma gli abiti che non gli sono piaciuti sono stati buttati a terra e calpestati. Comunque hanno saputo scegliere gli arredi più costosi e sono stati in grado di smontare i grossi armadi e di caricarli da qualche parte. Hanno lavorato con tutto il tempo a disposizione, indisturbati. Solo chi aveva un posto per mettere le sue cose si è salvato da questa razzia". Qualcuno ha visto per giorni una grossa auto nera parcheggiata lì vicino, ma per portare via tutta quella roba è stato necessario almeno qualche furgone.

"Al secondo piano – prosegue il condomino – avevano già preparato le cose da portare via, sistemandone qualcuna sul pianerottolo. E anche nei garage e nelle cantine avevano già preso quello che gli poteva servire, come una cisterna con una pompa per l’acqua. Ma poi io ho dato l’allarme e adesso non credo potranno tornare, è stato richiuso tutto". Più del danno economico, per tutti è forte l’amarezza causata da queste razzie. "C’erano sicuramente mobili di pregio, ma quello che fa male davvero è che erano ricordi, cose ricevute dai genitori, è una ferita ulteriore. Non ci dovremmo pensare, ma è difficile. Ci si sente veramente indifesi, dimenticati, ignorati. Qui a Camerino ci sono tante telecamere, ma qualcuno le guarda? A me sembra che ci sia un abbandono totale. Per non parlare di quando mai torneremo alle nostre case: dopo sette anni noi non abbiamo ancora neppure il progetto per ricostruire il palazzo".