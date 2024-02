Ripulito il magazzino comunale. Caccia alla banda di ladri

Una banda di ladri ha preso di mira il magazzino comunale situato a sud del paese, nelle vicinanze dell’isola ecologica, e in breve lo ha ripulito, portandosi via tutte le attrezzature che erano custodite all’interno. Un colpo che ammonta a circa 20mila euro di materiali, avvenuto nei giorni scorsi a Porto Recanati e sul quale indagano i carabinieri della locale stazione. Secondo una prima ricostruzione, i balordi sono entrati in azione a tarda ora e con l’aiuto dell’oscurità. Per prima cosa, hanno forzato con un piede di porco le porte di emergenze dello stabile e così sono entrati. E là dentro hanno arraffato diverse attrezzature, e cioè quelle usate dagli operai comunali per le manutenzioni stradali e del verde.

Tra questi oggetti, sono spariti i tagliaerba, decespugliatori, saldatrici, motoseghe, martelli pneumatici e perfino le batterie di qualche mezzo. Quindi hanno presto caricato la refurtiva su un furgone e, senza troppi complimenti, sono fuggiti lontano da occhi indiscreti. Ad accorgersi del furto sono stati proprio gli operai del Comune, quando la mattina dopo si sono recati nel magazzino ma hanno trovato la porta forzata, per poi accorgersi che tutta la loro attrezzatura non c’era più.

Del fatto sono stati informati i carabinieri della caserma di Porto Recanati, agli ordini del luogotenente Vito De Giorgi, che hanno svolto sul posto un sopralluogo. Subito dopo, il sindaco Andrea Michelini ha sporto denuncia contro ignoti. Al vaglio sono finite anche le immagini di videosorveglianza privata di alcune aziende che si trovano nella zona industriale di Santa Maria in Potenza, con la speranza di trovare elementi utili per risalire ai malfattori.