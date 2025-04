"Riqualificare l’area del Nervi". Un progetto per avere i fondi

"Un sogno che speriamo diventi realtà. Godere nuovamente, dopo tantissimi anni, dell’area del capannone Nervi. Un’area ripensata in chiave moderna, a beneficio della città. La nostra amministrazione, con l’Università politecnica delle Marche e il prezioso contributo interno dell’architetto Donatella Paciarotti e dell’ingegner Michele Cittadini, ha elaborato un piano di riqualificazione dell’area del Nervi". Il sindaco Andrea Michelini ha illustrato il progetto con il quale il Comune di Porto Recanati parteciperà al bando promosso dal consiglio dei ministri, per cercare di ottenere fondi e riqualificare la zona del capannone Nervi. Ma la giunta non ha ancora fornito novità rispetto ai campionamenti svolti a febbraio sul capannone, per capire se nel manufatto siano presenti tracce di amianto.

"Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dalla Politecnica delle Marche e orgogliosi per quanto potrà scaturire da questa collaborazione – afferma il sindaco Michelini riguardo al progetto –. Ma ciò che albeggia nei nostri cuori è la speranza, mista a fiducia, di poter ottenere almeno parte dei fondi per realizzare quello che per noi è un sogno. Riqualificare e godere di un’area che ha sempre fatto parte del nostro territorio, nonostante sia dismessa da troppo tempo". Il primo cittadino entra nei particolari del progetto. "È il risultato di una convenzione a carattere tecnico scientifico, stipulata dall’ente con il dipartimento di ingegneria civile, edile e architettura dell’Università Politecnica. La consulenza consiste nella formulazione di una possibile soluzione, un concept design, per la riabilitazione strutturale, la protezione costiera e la rigenerazione architettonica dell’area Nervi. In ambito strutturale sarà eseguita una verifica di massima dello stabile nelle condizioni attuali. Viene poi ipotizzato un intervento di adeguamento sismico – sottolinea ancora –, accompagnato da una stima indicativa dei costi e dei tempi necessari per l’esecuzione. In ambito idraulico, viene generato un intervento di protezione dall’erosione costiera per l’area ex Montedison. Per quanto riguarda l’architettonico, oltre al restauro del paraboloide è inserita una struttura ombreggiante che creerà una metaforica porta d’ingresso da nord alla città. La rigenerazione dell’edificio e dell’area attigua darà nuova vita all’intero spazio, sarà una struttura unica nel suo genere sulla costa Adriatica, fruibile a residenti e turisti. E poi offrirà molteplici servizi ndi cui alcuni permanenti, altri stagionali".