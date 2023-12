Riqualificazione del centro storico. Entro marzo riapre il municipio

Il centro storico di San Severino sarà sottoposto a importanti interventi di riqualificazione. La notizia è stata data a in consiglio comunale dal sindaco Rosa Piermattei (nella foto) che ha risposto a una interrogazione del gruppo Insieme per San Severino. "Gli interventi saranno finanziati con l’ordinanza 137 del commissario straordinario per la ricostruzione. Un intervento riguarderà piazza del Popolo, via Ercole Rosa e via Garibaldi e l’altro piazza Madonna dei Lumi e le vie limitrofe. Siamo in fase di progettazione di interventi ai sottoservizi e per il ripristino della pavimentazione. Interventi in progetto come quelli già avviati in via Cesare Battisti, via Porta orientale e il recupero dei giardini Coletti sono tanti tasselli di un intervento di rigenerazione urbana più ampio che riguarda l’intero centro storico compresa piazza del Popolo, le Mura e il castello a Monte". L’assise ha poi discusso l’interrogazione sul bando di assunzione all’Assem di un assistente tecnico. Il consigliere di minoranza Francesco Borioni aveva chiesto come mai non fosse stato fatto prima un bando interno per reperire la figura fra i dipendenti e l’assessore Sara Bianchi ha chiarito che l’assunzione si rende necessaria perché "il dipendente che verrà assunto andrà a svolgere perlopiù un lavoro di natura impiegatizia e solo parzialmente di coordinamento operativo. Gli attuali dipendenti tecnici in servizio sono in possesso di eccellenti abilità e competenze e sono indispensabili per le attività che già svolgono. Inoltre, nella maggior parte dei casi hanno una maggiore specializzazione rispetto a quella richiesta dal bando". È stata poi approvata una variazione di bilancio con la quale sono stati spostati 120mila euro dal capitolo di spesa per l’acquisto di terreni. Il primo cittadino ha poi fatto sapere che entro marzo sarà riaperto il palazzo comunale, in ritardo di un anno a causa della difficoltà a reperire la manovalanza per gli impianti elettrici, e che a breve verrà fatta l’assegnazione dei lavori al cimitero di San Michele. Sono invece posticipati al 2024 i lavori al plesso Tacchi Venturi e al nido. Per la riqualificazione di Viale Mazzini sarà necessario attendere il termine del cantiere del Divini, mentre per la nuova casa di riposo "dovremo presentare la prima bozza di progetto entro il mese di dicembre".

Gaia Gennaretti